Пришла весна – получите «эль-класико»!

«Реал» и «Барселона» начинают борьбу за выход в финал Кубка Испании. Каковы кэфы у Olimpbet на классическое футбольное противостояние?

Кубок Испании. ½ финала. Первый матч. «Реал Мадрид» – «Барселона» 3 марта, 02:00 (время Астаны)

Едва наступила весна, а извечные соперники дарят нам уже второе в 2023-м году «эль-класико». В январе «Реал» с «Барселоной» сражались за Суперкубок Испании, и тот спор остался за каталонцами. Теперь же «сливочные» и «сине-гранатовые» будут биться за выход в финал Кубка страны.

К новой дуэли противники подходят с разным настроением. «Галактикос» практически решили вопрос выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив в первом матче 1/8-й турнира «Ливерпуль» со счетом 5:2, да еще и на выезде. А затем «Реал» ушел от поражения в дерби с «Атлетико», немного сократив отставание от лидера Примеры – а это именно «Барса».

Сама же «блауграна» завершила свой международный сезон, по итогам первого раунда плей-офф Лиги Европы уступив «Манчестер Юнайтед». После чего подопечные Хави Эрнандеса еще и во внутреннем первенстве потерпели сенсационное поражение от находящейся в зоне вылета «Альмерии».

В общем, кризис в стане каталонцев налицо. Но вряд ли мадридцам стоит рассчитывать на то, что они спокойно обыграют «Барселону». В «эль-класико», как это ни банально, заведомого фаворита быть не может. Это подтверждает и статистика: в шести последних очных противостояниях каждая из сторон одержала по три победы.

Тем не менее, эксперты из Olimpbet полагают, что у «королевского клуба» шансы на выигрыш первого полуфинала предпочтительнее, чем у гостей, причем заметно: П1 – 1.98, Х – 3.61, П2 – 3.86.

Кроме того, самый популярный в Казахстане букмекер считает, что у «галактикос» лучше перспективы относительно выхода в финал Кубка Испании по итогам двухраундового противостояния: проход «Реала» – 1.7, проход «Барселоны» – 2.17.

Но вот что удивительно: фаворит в борьбе за трофей, по мнению аналитиков Olimpbet, как раз «Барса». Победитель: «Барселона» – 2.6, «Реал» – 3. Шансы на выигрыш турнира у команд из другой полуфинальной пары Кубка Испании заметно ниже: «Атлетик» – 5, «Осасуна» – 5.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении и на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире.

Линии на все интересные спортивные события под рукой всегда и в любом месте – установите мобильное приложение Olimpbet и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.