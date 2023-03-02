Уральское и сибирское дерби на Востоке, москвичи против волжан – на Западе

В Кубке Гагарина еще восемь клубов КХЛ начинают поход за главным трофеем лиги. Olimpbet составил коэффициенты на второй игровой день.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. Первые матчи. «Авангард» (Омск) – «Сибирь» (Новосибирск) 2 марта, 20:00 (время Астаны)

Обе команды до последнего боролись за выигрыш дивизиона Чернышева, что давало бы преимущество своего льда вплоть до финала конференции. Но в итоге второй посев на Востоке не достался ни тем, ни другим – его забрал «Салават Юлаев».

А «Авангард» с «Сибирью» сошлись в первом же раунде плей-офф, при этом новосибирцы вылетели за пределы квартета сеяных команд, став в Восточной конференции только шестыми.

Но «ястребы», думается, не особо рады подобному раскладу, «Сибирь» для омичей – не самый приятный соперник. Во всяком случае, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 «Авангард» не смог обеспечить себе никакого перевеса. Статистика засвидетельствовала абсолютный паритет: по две победы каждой из команд.

Тем не менее, эксперты Olimpbet отдают «Авангарду» заметное предпочтение в этой паре – как на первую игру, так и на исход всей серии до четырех побед. Коэффициенты на стартовый матч: П1 – 2.07, Х – 3.75, П2 – 3.45. На итог противостояния: проход «Авангарда» – 1.45, проход «Сибири» – 2.74.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении и на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) 2 марта, 20:00

Очень ровная пара с практическими одинаковыми шансами на успех. «Автомобилист» довольно долго лидировал на Востоке, но в концовке «гладкого» сезона заметно забуксовал и финишировал лишь четвертым.

При этом у клуба из Екатеринбурга в активе оказалось равное количество очков с «Металлургом» и «Сибирью», и опередил он их в итоговой таблице только по дополнительным показателям, получив в противники по 1/8-й Кубка Гагарина «магнитку».

В минувшем регулярном первенстве «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» три из четырех личных матчей. Но вот что касается истории спора в плей-офф, то здесь заметный перевес у «магнитки». Эти соперники дважды встречались в розыгрыше Кубка Гагарина, и оба раза «сталевары» праздновали успех в серии с одинаковым счетом 4:2, причем именно на стадии 1/8 финала.

Но теперь подопечные Николая Заварухина будут иметь преимущество своего льда, и в первой игре аналитики Olimpbet отдают незначительное предпочтение хозяевам: П1 – 2.29, Х – 3.85, П2 – 2.9. А на успешный исход всего противостояния шансы команд, по мнению самого популярного букмекера страны, примерно равны: проход «Автомобилиста» – 1.93, проход «Металлурга» – 1.87.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) 2 марта, 22:30

В этой дуэли нет ярко выраженного фаворита, и какой бы из клубов ни вышел в четвертьфинал, сенсацией такой исход не станет. Нижегородцы чуть увереннее москвичей провели «регулярку», и этого «автозаводцам» как раз хватило, чтобы опередить «бело-голубых» в таблице на три балла и забрать себе четвертый посев на Западе.

Прорыв волжан связан в первую очередь с личностью их главного тренера. Летом 2022-го команду возглавил легендарный Игорь Ларионов, и у них, что называется, пошло-поехало. «Торпедовцы» совершенно не признают авторитетов, по ходу сезона они обыгрывали и СКА, и ЦСКА, и «Ак Барс». А над своим первым соперником по Кубку Гагарина, московским «Динамо», нижегородцы одержали в «регулярке» две победы.

Но вот что касается выяснения отношений в плей-офф, то тут заметное статистическое преимущество у «бело-голубых» – две выигранные серии из двух. «Торпедо» в своей истории вообще всего однажды проходило стартовый раунд КГ. Есть ли шанс сделать это во второй раз?

Эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение «динамовцам» – как на исход всего противостояния (проход «Торпедо» – 1.99, проход «Динамо» – 1.81), так и на стартовую игру серии (П1 – 2.85, Х – 3.7, П2 – 2.37). Впрочем, разница в коэффициентах минимальна, и эфемерный перевес москвичей нивелируется преимуществом своего льда у нижегородцев. Расклады могут существенно измениться после двух матчей на берегах Волги.

ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец) 2 марта, 22:30

Действующий обладатель трофея против команды, которая в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина не смогла преодолеть барьер стартового раунда плей-офф. Деление на фаворита и андердога в этой паре вроде бы очевидно.

Но не спешите заранее хоронить шансы «Северстали» на выход в следующую стадию. Череповчане победили «армейцев» в трех из четырех встреч «регулярки», в том числе – в заключительный игровой день чемпионата.

Однако то поражение вполне может оказаться уловкой для «желто-черных». Искушенный стратег Сергей Федоров намеренно ввел в заблуждение Андрея Разина, чтобы взять убедительный реванш в плей-офф.

Olimpbet практически не сомневается в итоговом превосходстве столичного клуба: проход «Северстали» – 6.29, проход ЦСКА – 1.12. Явные фавориты «армейцы» и в первом матче серии: П1 – 1.67, Х – 4.5, П2 – 4.6.

Самые широкие линии на другие игры Кубка Гагарина – у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии «Выбор года».

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.