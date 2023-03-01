Выковано из побед: олимпийская чемпионка Алина Загитова и «Лига Ставок» «переплавили» коньки для фигурного катания в эксклюзивные украшения

Компания «Лига Ставок» , олимпийская чемпионка Алина Загитова и креативное бюро «Золотые тигры» к 8 Марта выпустили эксклюзивные украшения для целеустремленных девушек, которые, как и Алина, делают ставку на себя.

Кулон в форме конька буквально «выкован из побед»: в украшения добавили частички лезвия коньков фигуристки. Мастера выполнили 3D-визуализацию, отлили форму, нанесли гальваническое покрытие с серебром и вручную выгравировали на металлической пластинке имя чемпионки.

Лимитированную коллекцию выпустили специально к Международному женскому дню. Всего сделано пять подвесок от Алины Загитовой и «Лиги Ставок» — приобрести их нельзя, но, если повезет, можно получить в подарок. Для этого нужно пройти телеграм-тест из шести вопросов.

Тест поможет определить, из чего складываются ваши достижения и в чем ваша суперсила: в непоколебимой уверенности, готовности рисковать или олимпийском терпении? А может быть, ваш конек — чувство юмора и способность никогда не унывать?

Алина Загитова называет главными качествами, которые помогают ей добиваться побед, дисциплину и упорство. Однажды в детстве Алина сломала руку и ногу, из-за чего ей пришлось заново учиться не только кататься на коньках, но и ходить. По словам спортсменки, когда в трудные минуты ей хотелось всё бросить, она вспоминала цель, к которой стремилась, и это мотивировало продолжать.

Загитова начала заниматься фигурным катанием в пять лет, а уже в 15 стала чемпионкой Европы и выиграла зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане в одиночном катании. Это единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

«Стремление к победам делает тебя лучше! Ставь на себя!» — обращаются авторы проекта к тем, кто тоже хочет добиваться блестящих результатов, достойных олимпийских медалей.