“Кешбэк для своих”: БК “Мелбет” расширяет программу лояльности.

Букмекерская компания Мелбет представила новую версию программы лояльности для постоянных игроков — “Кешбэк для своих”. В программе предусмотрены новые уровни вознаграждения для постоянных клиентов, а также значительно увеличен размер кешбэка рублями для VIP-игроков.

“Кешбэк для своих” предусматривает 3 возможных уровня вознаграждения:

1. Бонусы до 10% от суммы проигрышей за прошедший месяц.

2. Фиксированные фрибеты до 30 000 рублей.

3. VIP-кешбэк рублями до 10%.

Уровень и сумма вознаграждения определяется размером отрицательного результата игрока в предыдущем месяце.

Главное преимущество новой программы — более лояльные критерии участия. Теперь игроки БК “Мелбет” смогут получать кешбэк при сумме чистого проигрыша от 10 000 рублей за прошедший месяц, а процент начисления VIP-кешбэка возрастает в зависимости от активности игрока на длительной дистанции.

“Кешбэк для своих” станет приятным весенним сюрпризом для действующих клиентов БК “Мелбет”, ведь первые начисления по программе произойдут уже в начале марта. По предварительной оценке только за февраль букмекер начислит более 30 млн. кешбэка.

“Мы продолжаем расширять программу поддержки для активных игроков. “Кешбэк для своих” — это проработанное и весьма конкурентное предложение на рынке отечественного беттинга. В планах — последовательное расширение системы лояльности, в ближайшее время мы представим еще ряд поощрительных предложений. Но уже сейчас мы готовы принимать обратную связь от наших игроков и улучшать наш продукт” — прокомментировал запуск новой акции Роман Кожевников, директор по маркетингу БК “Мелбет”.

“Кешбэк для своих” будет начисляться раз в месяц, по итогам предыдущего месяца. С подробными условиями программы можно ознакомится на официальном сайте букмекера.