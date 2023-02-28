Камбэк «Реала» в 1/8 ЛЧ принес игрокам БЕТСИТИ 41% прибыли, победа «Наполи» Кварацхелии – 17%

Старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров рассказал о возобновлении Лиги чемпионов с точки зрения букмекера.

В феврале вернулись еврокубки – состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и прошла стадия 1/16 финала Лиги Европы. После трехмесячной паузы наши игроки соскучились по ЛЧ. Это заметно по их активности – интерес к главному клубному турниру Европы держится на стабильно высоком уровне.

Самый большой интерес у клиентов вызвал матч «Ливерпуль» – «Реал» (2:5). На тренерскую дуэль Юргена Клоппа и Карло Анчелотти в БЕТСИТИ ставили чаще всего. Второе место по обороту ставок в 1/8 финала ЛЧ занял «Лейпциг» – «Манчестер Сити» (1:1), третье – «ПСЖ» – «Бавария» (0:1).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» вызвали ажиотаж сравнимый с поединками ЛЧ. Первая встреча топ-клубов по обороту ставок среди всех февральских игр еврокубков уступила только самой громкой вывеске ЛЧ – «Ливерпуль» – «Реал».

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Голевая перестрелка на «Энфилде» стала не только самой популярной, но и прибыльной для игроков. Благодаря обилию забитых голов и камбэку «Реала» клиенты переиграли букмекера на 41%. В хорошем плюсе остались игроки и по итогу встречи «Наполи» Кварацхелии против «Айнтрахта». Они поверили в победу неаполитанцев и суммарно получили прибыль в 17%.

К ответным поединкам 1/8 финала фавориты поменялись в двух парах. После победы «Боруссии» над «Челси» (1:0) и провальных матчей лондонцев в АПЛ мы пересмотрели котировки на проход немцев и понизили коэффициент с 2.35 до 1.80. Аналогичная картина произошла и в паре «Милан» – «Тоттенхэм». После минимальной победы 1:0 миланцы стали фаворитами противостояния – кэф на их проход в четвертьфинал изменился с 2.30 до 1.60.

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В долгосрочной линии на победителя Лиги чемпионов больше всего взлетел кэф на «Ливерпуль». Сокрушительное поражение англичан в домашнем матче серьезно отразилось на их шансах на успех. С 12.0 коэффициент поднялся до 100. Ниже шансы на победу в ЛЧ только у трех клубов – «Порту» 150, «Айнтрахта» 500 и «Брюгге» 1000.

Игроки БЕТСИТИ видят победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити». На победу команды Хосепа Гвардиолы приходится 36% ставок в долгосроке. На втором и третьем местах идут «ПСЖ» (17%) и «Бавария» (16%), которые в 1/8 финала попали друг на друга. Кто-то из любимчиков наших клиентов покинет турнир на первой же стадии плей-офф.

Мы согласны с большинством игроков и оцениваем «Сити» фаворитами ЛЧ. Поставить на их первую победу в турнире в БЕТСИТИ можно за 3.10. В топ-3 также входят «Бавария» – 4.50 и «Реал» – 7.00. Кэф на «ПСЖ», в победу которого поверили 17% игроков, сейчас составляет – 22.0.

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Расскажу о трех интересных выигрышах с первых матчей 1/8 финала ЛЧ:

#1

Ставка в лайве при счете 2:0: «Ливерпуль» – «Реал» (2:5) – Ф2(+2)

Сумма: 819 901 рублей

Коэффициент: 2.24

Выигрыш: 1 836 578 рублей

#2

Ставка в лайве при счете 2:0: «Ливерпуль» – «Реал» (2:5) – П2

Сумма: 50 000 рублей

Коэффициент: 19.0

Выигрыш: 950 000 рублей

#3

Ставка в прематче: «Айнтрахт» – «Наполи» (0:2) – Ф2(0)

Сумма: 450 000 рублей

Коэффициент: 1.75

Выигрыш: 787 500 рублей

Источник: «Рейтинг Букмекеров»