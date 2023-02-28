Olimpbet — титульный спонсор международного турнира по гандболу «Кубок дружбы»

С 1 по 3 марта на московской волейбольной арене «Динамо» пройдет второй международный женский турнир «Кубок дружбы». Букмекерская компания Olimpbet, генеральный партнер Федерации гандбола России, стала титульным спонсором соревнования.

За трофей поспорят четыре команды: две сборные России — первый и второй состав, а также сборная Беларуси и китайская команда «Феникс», выступающая в этом сезоне в женской Olimpbet Суперлиге. Соревнование пройдет по круговой системе. Команда, набравшая наибольшее количество очков, заберет трофей.

Olimpbet организует развлекательную зону на арене и разыграет среди зрителей призы: колонку JBL и специальные наборы болельщика. Приходите на игры заранее и участвуйте в активностях компании. А все новые клиенты букмекера смогут получить welcome-бонус 500 рублей по промокоду HANDBALL.

В линии Olimpbet можно будет поставить на все матчи турнира. Выбирайте своих фаворитов и получайте максимум эмоций от гандбола.