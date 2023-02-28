Туринское дерби в Серии А и спор «горожан» в Кубке Англии

Главные футбольные события вторника по версии Olimpbet. Ближайшей ночью пройдет интереснейший матч в чемпионате Италии, а в Англии определится первый четвертьфиналист Кубка страны.

Серия А. 24-й тур, «Ювентус» – «Торино» 1 марта, 01:45 (время Астаны)

Две туринские команды подходят к очной встрече в статусе соседей по таблице с одним очком преимущества у «Ювентуса». Но это не значит, что «Торино» в сезоне-2022/23 выступает здорово. Такая диспозиция сложилась из-за известных проблем «старой синьоры», с которой сняли 15 баллов. Потому-то она и встала почти вровень с земляками – привычными обитателями турнирного «болота».

Но даже такой «Юве», униженный и оскорбленный, выглядит абсолютным фаворитом в противостоянии с «быками». «Гранатовые» – одни из самых удобных соперников для «бьянконери» в чемпионате Италии, и в их споре законы дерби вообще неактуальны. Судите сами: в XXI веке «Торино» сумел выиграть у «Ювентуса» лишь однажды, случилось это восемь лет назад. А на поле противника «быки» не могут победить с апреля 1991-го, когда «старая синьора» выступала еще на арене «Делле Альпи».

Эксперты Olimpbet не верят, что «гранатовые» смогут впервые взять три очка на стадионе «Альянц»: П1 – 1.76, Х – 3.67, П2 – 5.16. Но не лишним будет напомнить, что в предыдущий раз «Ювентус» не смог обыграть соседей в родных стенах, их встреча годичной давности завершилась ничьей 1:1.

А еще есть резон обратить внимание на тот факт, что три последних очных матча между земляками оказались «низовыми». Вот и сейчас самый популярный букмекер в Казахстане полагает, что матч не будет особо результативным: Тот (2.5) М – 1.7, Б – 2.24.

Кубок Англии. 1/8 финала. «Бристоль Сити» – «Манчестер Сити» 1 марта, 02:00

На стадии 1/8 финала в розыгрыше Кубка Англии еще достаточно команд не из Премьер-лиги – Чемпионшипа и даже более низших дивизионов. Но уже в четвертьфинале их вряд ли будет больше одной – и то потому, что одну из путевок между собой разыграют «Бернли» и «Флитвуд Таун».

В остальных противостояниях есть ярко выраженный фаворит – представитель АПЛ. Пожалуй, главный из них – «Манчестер Сити», который, несомненно, претендует на победу во всем турнире. В 1/8-й «горожанам» из Манчестера предстоит сразиться с «горожанами» из Бристоля, но этот спор при всем желании нельзя отнести к дерби.

«Бристоль» уже более сорока лет не появляется среди участников элитного английского дивизиона, поэтому с клубами АПЛ может пересекаться только в кубковых турнирах. К слову, пять лет назад бристольцы встречались с МС в полуфинале Кубка лиги и, между прочим, оказали более статусным «горожанам» достойное сопротивление. Но все равно уступили 3:5 по сумме двух матчей.

Аналитики Olimpbet сомневаются, что подопечные Хосепа Гвардиолы столкнутся с какими-либо трудностями в игре с менее мастеровитым соперником несмотря на то, что «Бристоль» будет проводить матч в домашних условиях: П1 – 13, Х – 7.39, П2 – 1.21.

Столь же существенным видится экспертами преимущество гостей по угловым: П1 – 6.5, Х – 15, П2 – 1.14. При этом в Olimpbet полагают, что ударов с угла поля будет относительно немного для выяснения отношений между двумя английскими командами: Тотал угловых (10.5) М – 1.8, Б – 1.9.

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