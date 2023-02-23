Матч года для «Ювентуса» и вторая часть спектакля МЮ – «Барселона»

В ночь с четверга на пятницу определятся все участники 1/8-й финала Лиги Европы по футболу. Яркое завершение еврокубковой недели – в раскладах от аналитиков Olimpbet.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи, «Нант» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

23 февраля, 23:45 (время Астаны)

Первый матч в итало-французском противостоянии принес весьма неожиданный результат: в Турине была зафиксирована ничья 1:1, а на восьмой компенсированной минуте судьи после просмотра VAR не засчитали гол хозяев.

Теперь «Ювентусу» необходимо выигрывать в ответной встрече. А ведь «старой синьоре» никак нельзя вылетать из Лиги Европы – после санкций в Серии А только победа в этом турнире позволит «бьянконери» пробиться на международную арену в следующем сезоне.

Туринцы приперты к стенке, однако эксперты Olimpbet верят, что «Юве» преодолеет барьер стартового раунда плей-офф (проход «Нанта» – 2.87, проход «Ювентуса» – 1.4). Что касается ответной встречи, то коэффициенты на исход матча во Франции такие: П1 – 4.59, Х – 3.64, П2 – 1.84.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)

24 февраля, 2:00

В столице Каталонии эти команды выдали спектакль, достойный финала Лиги чемпионов, сыграв вничью 2:2. Но это был всего лишь первый матч 1/16-й финала второго по значимости еврокубка, и уже в ночь с четверга на пятницу для одного из грандов международный сезон-2022/23 будет окончен.

У кого же больше шансов на итоговый успех по сумме двухраундового противостояния? Если бы по-прежнему действовало правило выездного гола, то «Барселона» перед ответной игрой оказалась бы в незавидном положении. Но сейчас ничья 2:2 ничем не отличается от счета 0:0, поэтому просто сохранить свои ворота «на замке», чтобы пройти дальше, у «Манчестер Юнайтед» не получится.

Тем не менее, аналитики Olimpbet отдают достаточно серьезное предпочтение «красным дьяволам» в матче на «Олд Траффорд»: П1 – 2.27, Х – 3.63, П2 – 3.13. При этом самый популярный в Казахстане букмекер склоняется к тому, что ответная встреча окажется «верховой», предлагая на ТБ (2.5) – 1.86, ТМ (2.5) – 2.01, а забьют с большой долей вероятности обе команды: ОЗ: да – 1.71, ОЗ: нет – 2.16.

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