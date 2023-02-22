Поможет ли «Барыс» «Авангарду» и что ждать от дерби «Спартак» – ЦСКА?

В среду, 22 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Барыс», а «Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сибирь» (Новосибирск) – «Барыс» (Астана)

22 февраля, 18:30 (время Астаны)

Казахстанская команда уже утратила шансы на попадание в плей-офф, однако это не помешало «Барысу» как следует настроиться на матч с «Авангардом» и дать настоящий бой омичам.

Теперь астанчанам предстоит встреча с прямым конкурентом «ястребов» за первенство в дивизионе Чернышева. И от «барсов» во многом зависит, кто в итоге займет там верхнюю строчку и получит второй посев во всей Восточной конференции – «Авангард» или «Сибирь», у которых пока абсолютное равенство по количеству очков и по три оставшихся матча в «регулярке».

Сибиряки со скрипом проводят концовку чемпионата – чаще уступают, чем выигрывают, а если и побеждают, то только в овертайме или по буллитам. Да и «Барыс» для новосибирцев соперник весьма неудобный. Несмотря на огромную разницу в набранных очках, в сезоне-2022/23 в пользу астанчан сложились три из пяти матчей.

Чем завершится их шестая встреча? Эксперты Olimpbet видят «Сибирь» фаворитом предстоящего противостояния, причем явным: П1 – 1.76, Х – 4.1, П2 – 4.4. Сможет ли «Барыс» опровергнуть этот прогноз и подсобить «Авангарду»?

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва). 22 февраля, 22:30

Можно сказать, что для «спартаковцев» плей-офф стартовал уже на финише «гладкого» первенства. Любое поражение в двух оставшихся матчах «регулярки» ставит крест на надеждах «красно-белых» побороться за Кубок Гагарина.

А соперники у «Спартака» в этих битвах – земляки из ЦСКА и «Динамо», поэтому завоевывать право сыграть в плей-офф подопечным Алексея Заварухина предстоит в дерби. Задача неимоверно сложная, тем интереснее будет ее решать.

Для «армейцев» концовка регулярного первенства тоже важна, пусть и не настолько, как для их ближайших соперников. ЦСКА сражается с ярославским «Локомотивом» за итоговое лидерство в дивизионе Тарасова, и победа над соседями практически гарантирует москвичам достижение этой цели.

Но обыграть «Спартак» коллективу Сергея Федорова будет не так-то просто. В текущем сезоне «красно-синие» имеют лишь мизерный статистический перевес над «красно-белыми»: обе команды выиграли по разу в основное время, еще один матч завершился вничью и победой ЦСКА в овертайме.

Существует вероятность, причем весьма высокая, что и на этот раз противникам не хватит 60-ти минут игрового времени, чтобы определить сильнейшего. Поэтому есть смысл обратить внимание на такую ставку: Овертайм: будет – 3.95, не будет – 1.25.

Фаворитом же матча «Спартак» – ЦСКА аналитики Olimpbet считают номинальных гостей: П1 – 3.6, Х – 4.06, П2 – 2. Оставят ли «армейцы» земляков без плей-офф?

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