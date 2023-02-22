Клиент Olimpbet превратил 900 рублей в 385 тысяч

Игрок собрал футбольный экспресс из 13 событий. Длинный «паровоз» с коэффициентом 428.78 не без нервов, но доехал. Клиент Olimpbet поставил 900 рублей, а выиграл 385 902 рубля.

Беттор добавил в купон пять матчей из Чемпионшипа, три — из чемпионата Египта, по два — из Лиги чемпионов и чемпионата Израиля, а также одну игру первенства Шотландии. В матчах национальных чемпионатов он четыре раза ставил на то, что одна из команд забьет и тотал больше 1,5, еще по разу выбрал ставки на то, что явный фаворит победит и не проиграет. Коэффициенты у этих событий были невысокими — от 1.17 до 1.44.

Две основные ставки в купоне — на Лигу чемпионов. В игре «Айнтрахт» — «Наполи» клиент Olimpbet сделал ставку на победу итальянцев с форой (-1,5) с коэффициентом 3.88. Риск оправдал себя. Даже после того как в первом тайме Хвича Кварацхелия не забил пенальти, неаполитанцы смогли дожать франкфуртцев — 2:0.

В матче «Ливерпуль» — «Реал» игрок рисковал еще сильнее: он поставил на победу гостей с форой (-1) за 5.49. К 14-й минуте команда Клоппа вела 2:0, казалось, что с экспрессом можно попрощаться. Но сливочные сравняли счет уже к перерыву, а во втором тайме добили хозяев — 5:2.

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