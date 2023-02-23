ЦСКА – явный фаворит в игре с «Краснодаром». Выберите армейцев или «быков» и получите 2000 рублей!

Розыгрыш Фонбет Кубка России возобновляется после зимнего перерыва.

ЦСКА представляется очевидным фаворитом в преддверии игры с «Краснодаром». «Фонбет» предлагает коэффициент 1,80 на победу московской команды в основное время.

Шансы «быков» котируются примерно в два с половиной раза ниже. Коэффициент на победу «Краснодара» в основное время у «Фонбет» – 4,40.

Соперники уже встречались в этом сезоне. В сентябре ЦСКА выиграл у «Краснодара» со счетом 4:1 в матче чемпионата России.

Московская команда вновь подтвердит свое превосходство? Или южане возьмут реванш? Сделайте выбор в пользу «быков» или армейцев и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию!