43% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Барселоны» в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Сегодня, 23 февраля, «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» на «Олд Траффорд» проведут ответную встречу 1/16 Лиги Европы. Матч начнется в 23:00.

В первом поединке команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв результативную ничью 2:2. Но теперь кто-то из них точно сойдет с дистанции. Права на ошибку – нет.

После очной встречи и «МЮ», и «Барса» сыграли по одному матчу – обе команды обыграли своих соперников и подходят к поединку между собой в отличном настроении.

Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение хозяевам, предлагая поставить на их победу с коэффициентом 2.22. Ничью можно взять за котировку 3.70. А вот успех «Барселоны» оценивается экспертами в 3.30.

Игроки БЕТСИТИ не согласны с экспертами и отдают свое предпочтение каталонцам. 43% ставок приходятся на гостей, 40% – на хозяев. Оставшиеся 17% бетторы загрузили на ничью.

Сделать ставку на матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.