ФХР И «ЛИГА СТАВОК» примут участие в форуме «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ»

С 28 февраля по 1 марта в ВЦ «Гостиный двор» в Москве пройдет форум «Мы вместе. Спорт». Он станет частью празднования 100-летия Министерства спорта Российской Федерации, отмечаемого в этом году. Среди гостей форума – заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители Министерства спорта, региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций и организаций, лидеры индустрии, медиа и бизнеса.

В рамках форума Федерацией хоккея России и ее официальным партнером, букмекерской компанией «Лига Ставок» будет оборудована специальная зона, посвященная хоккею «3х3». ФХР и «Лига Ставок» активно развивают новый популярный формат любимой миллионами российских болельщиков игры: уже проведено немало матчей и соревнований, включая первый в мировой истории международный турнир среди национальных сборных в декабре 2022 года, в планах партнеров – новые интересные состязания с целью дальнейшей популяризации хоккея «3х3». Об этом расскажет наш стенд, который станет центральной частью специальной хоккейной зоны форума.

Разговор о хоккее «3х3» пойдет и в телестудии, которая будет организована на нашем стенде. Ее гостями станут представители ФХР и «Лиги Ставок», а также многие другие интересные спикеры, блогеры и известные медийные персоны, побывавшие на турнирах «3х3» и готовые поделиться своими эмоциями и впечатлениями от знакомства с хоккеем в новом формате.