BetBoom вывел раздел статистики по Dota 2 на новый уровень: вся необходимая для ставки информация обновляется без задержек

В декабре BetBoom стал первым букмекером в России, показывающим статистику матчей по CS:GO без задержек. Наконец, дошла очередь и до Dota 2. Теперь пользователям будет доступна следующая информация:

Пики и баны играющих команд

Преимущество по золоту

Количество убийств

Количество убийств Рошана

Уничтоженные вышки

Состояние игрока (жив/мертв)

Статус First blood на карте

Отметим, что обновленные статистические данные пока доступны только в приложении, которое можно скачать по ссылке https://app.betboom.ru/oonq. В веб-версию их добавят позже.

«Постоянное улучшение продукта − важная задача для BetBoom. Пока большинство букмекеров показывают малое количество статистических данных, мы предоставляем нашим пользователям подробную информацию об игре, притом без задержки. В дальнейшем мы планируем расширить количество представляемых данных по всем топовым киберспортивным событиям», − прокомментировала Виктория Качайкина, руководитель продукта BetBoom.

Кстати, затестить приложение можно уже сегодня стартует Major по Dota 2 в Лиме, кастить который будет FISSURE совместно с BetBoom https://www.twitch.tv/betboom_ru.