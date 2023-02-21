BetBoom раздаст 500 000 фрибетов в эти выходные! Нужно просто угадать исходы четырех футбольных матчей

Четыре верно предсказанных исхода отделяют тебя от выигрыша до 500 000 фрибетов в BetBoom! Прогнозы принимаются на странице акции https://betboom.ru/actions/oracul-football-2002 до 25 февраля:

25.02.23, 20:30 мск, Реал Мадрид − Атлетико (кэф 1.81/3.63/4.77)

26.02.23, 16:30, Тоттенхэм − Челси (2.39/3.49/2.99)

26.02.23, 22:45, Марсель − ПСЖ (2.74/3.59/2.53)

26.02.23, 22:45, Милан − Аталанта (2.18/3.41/3.51)

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500 000 фрибетов равномерно поделят между всеми участниками, правильно угадавшими исходы всех матчей. Выигрыши начислят автоматически 27 февраля. Подробнее на сайте https://betboom.ru/actions/oracul-football-2002.