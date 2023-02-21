«Ливерпуль» — «Реал»: 46% игроков ставят на победу команды Бензема и Винисиуса

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21 февраля «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» на стадионе «Энфилд» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00.

Команда Клоппа выбирается из кризиса. «Ливерпуль» одержал две победы подряд в чемпионате Англии, не пропустив ни одного мяча. Во встрече с «Реалом» англичане постараются сделать все возможное, чтобы отомстить за поражение в финале прошлого розыгрыша ЛЧ.

«Реал» тоже не собирается прохлаждаться в первом матче плей-офф – команда Карло Анчелотти едет на «Энфилд» за победой. Мадридцы только что выиграли клубный чемпионат мира, а после возвращения из Марокко уверенно одолели «Эльче» (4:0) и «Осасуну» (2:0).

Несмотря на хорошую форму «Реала», аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам. Коэффициент на победу «Ливерпуля» – 2.32. Ничья оценивается котировкой 3.70, а победа «Королевского клуба» – 3.10.

Мнение игроков и аналитиков разделилось. Бетторы, напротив, уверены в успехе мадридцев. На победу гостей приходится 46% ставок, «Ливерпуль» забрал 38% от общего оборота, остальные 16% ушли на ничью.

Сделать ставку на матч «Ливерпуль» – «Реал» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.