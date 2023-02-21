«Ливерпуль» – «Реал» (Мадрид): прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов 21 февраля

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21 февраля в 23:00 мск «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев поделился своим прогнозом на матч.

В какой форме «Ливерпуль»

Красные приходят в себя после провального старта сезона. По крайней мере впервые с октября подопечные Юргена Клоппа сумели выиграть всухую два матча подряд в АПЛ – 2:0 у «Эвертона» и 2:0 у «Ньюкасла». О чемпионстве речь уже не идет, потому что до «Арсенала» космические 19 очков. Но за лигочемпионскую четверку «Ливерпуль» может и должен бороться, отставание не такое большое – 7 очков. При том, что у «Тоттенхэма», расположившегося как раз на четвертой строчке, на два проведенных матча больше. Лазарет со скрипом, но все же потихоньку пустеет: против «Ньюкасла» впервые за долгое время одновременно смогли сыграть Вирджил Ван Дейк, Диогу Жота и Роберто Фирмино. Это серьезное подспорье перед встречей с «Реалом». Хотя без Тьяго Алькантары и Луиса Диаса состав красных все равно нельзя считать оптимальным. На своем поле у мерсисайдцев 5-матчевая серия без поражений в Лиге чемпионов. Последними обыграть команду Клоппа на «Энфилде» смогли футболисты «Интера» (1:0).

В какой форме «Реал»

11 февраля «Реал» выиграл Клубный чемпионат мира, но год начался с обидного поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3). Мадридцы отпустили каталонцев и в Ла Лиге, уступая принципиальным соперникам уже 8 очков. Тут и там можно встретить рассуждения на тему «этот “Реал” свое изжил, пора строить новый». Причем, возможно, уже без Карло Анчелотти. Тони Кроос, Лука Модрич, Карим Бензема – каждого из них уже отправляют в МЛС или Саудовскую Аравию. Новый розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов – возможность доказать, что действующих победителей турнира рано списывают со счетов. Как и «Ливерпуль», «Реал» накануне 1/8 финала добился двух сухих побед в чемпионате – 4:0 над «Эльче» и 2:0 над «Осасуной». В последнем туре на поле не появился лучший бомбардир команды Бензема, но Анчелотти ясно дал понять, что приберег француза как раз для поездки на «Энфилд». До конца не понятно, что с состоянием Крооса и Орельена Тчуамени, а вот Ферлан Менди точно не сыграет.

«Ливерпуль» – «Реал»: статистика личных встреч

В сезоне 2021/22 «Реал» не позволил «Ливерпулю» сделать требл, обыграв красных в финале Лиги чемпионов. Единственный гол на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор. Теперь у мадридцев 6-матчевая серия без поражений в противостояниях с мерсисайдцами. Лишь в одном случае «Ливерпуль» довольствовался ничьей, в 5 остальных встречах уступив «Реалу».

Прогноз Романа Нагучева на матч «Ливерпуль» – «Реал» 21 февраля

Тотал меньше 3,5 желтых карточек за 2.37

– В последнее время матч «Ливерпуля» и «Реала» был чуть ли не постоянным финалом Лиги чемпионов. У этого противостояния есть своя история – побед одной команды и крутых неудач другой. Данный матч можно рассматривать как отдельно взятое соревнование. Плюс у «Ливерпуля» наверняка будут какие-то реваншистские настроения. Но все это сопряжено с футболом, думаю, что это будет очень не грубая игра. Только футбол – и больше ничего. Поэтому тотал меньше 3,5 желтых карточек я прогнозирую практически наверняка. Это другие бьют по ногам, эти бьют по мячу.

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