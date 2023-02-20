Fonbet повышает коэффициенты на матчи КХЛ

В преддверии долгожданного плей-офф Континентальной хоккейной лиги Fonbet и КХЛ расширили сотрудничество. Титульный партнер Лиги снизил маржу на хоккейные матчи чемпионата КХЛ, что позволит пользователям получать лучшие коэффициенты и сделает ставки в разы выгоднее. Также клиентов Fonbet ждет невероятно насыщенная расширенная линия на спецматчи, которые можно найти в линии букмекера.

Fonbet и Континентальная хоккейная лига – давние партнеры. В 2017 году стороны заключили на тот момент рекордное для России по длительности соглашение о сотрудничестве. За этот период приложено немало усилий по развитию и популяризации хоккея в стране, а также реализована масса благотворительных акций.

В сезоне 2019/2020 компания Fonbet впервые стала титульным партнером премиального мероприятия Лиги – Фонбет Недели Звезд Хоккея 2020. В августе 2021 КХЛ и Fonbet продлили сотрудничество на три года, а важным изменением в контракте стал пункт о возможности привлечения клубами спонсоров в букмекерской категории. В сезоне 2022/2023 букмекер также является партнером «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

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