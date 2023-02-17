Спасибо, VAR: отмененный гол Мбаппе спас экспресс клиента BetBoom на 600 000 рублей

Клиент BetBoom собрал экспресс из четырех видов спорта — винегрет из десяти событий обогатил беттора на 600 168 рублей!

Самый рисковый кэф экспресса (2.47 на победу «Баварии» с ПСЖ) мог сорваться – спасибо VAR, отменивший гол Мбаппе. Ответный матч состоится почти через месяц, и шансы на проход ПСЖ крайне малы — «Бавария» не проигрывает на протяжении 20 матчей, и последующее две игры в Бундеслиге навряд ли ухудшат статистику: 1.38, что баварцы победят «Боруссию», а также 1.32 на выигрыш у «Унион Берлин». П1 с ПСЖ 8 марта в линии BetBoom оценивается коэффициентом 1.72.

Нервным было противостояние «Торпедо» с «Сибирью» в КХЛ. Команды встречались друг с другом 32 раза и каждая из них обыгрывала соперника по 16. На 33-й раз беттор поставил на победу «Торпедо», а матч завершился со счетом 5:4 и ставка беттора зашла. На Западе плотно: если убрать СКА, у «Локо» – 88, у «Нижнего» – 87, у ЦСКА – 86. Кто будет выше в регулярке? BetBoom дает поровну (по 1,85) на «Локо» и «Нижний» – стоит поставить, если видишь у кого-то преимущество.

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