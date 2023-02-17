Игрок БЕТСИТИ увеличил банк в 142.5 раза, угадав точный счет матчей АПЛ и ЛЧ

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Игрок БЕТСИТИ составил необычный экспресс из двух матчей. Чем экспресс необычен? Он выбрал ставки на точные счета топ-матчей игрового дня в АПЛ и Лиге чемпионов. Вот, что у него вышло:

● «Арсенал – «Манчестер Сити»: точный счет 1:3 за коэффициент 19.0 (счет 1:3);

● «Брюгге – «Бенфика»: точный счет 0:2 за 7.50 (счет 0:2).

Общий коэффициент: 142.5

Сумма ставки: 999 рублей

Выигрыш: 142 358 рублей

Первым исходом он взял счет 1:3 в матче «Арсенала» и «Манчестер Сити». В итоге поединок сложился нужным образом, а решающий гол забил Эрлинг Холланд, установив нужный счет на 82-й минуте. Ставка за котировку 19.0 зашла.

Вторым исходом шел матч «Брюгге» и «Бенфики» в 1/8 Лиги чемпионов. Здесь игрок взял точный счет 2:0 в пользу португальцев. Это ставка заставила его понервничать.

В первые 45 минут команды не забили ни одного гола – «Бенфика» включилась лишь во втором тайме. На 51-й минуте Жоау Мариу реализовал пенальти, а за две минуты до конца ставку своим голом спас Давид Нерес. Ставка снова зашла – теперь с кэфом 7.50!

Благодаря этим исходам экспресс нашего героя сыграл, а он получил 142 375 рублей!

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