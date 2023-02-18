Расклады Olimpbet на главные футбольные события воскресенья

Насыщенная неделя завершится интереснейшими матчами из чемпионатов Франции, Англии и Испании.

Лига 1. 24-й тур, ПСЖ – «Лилль» 19 февраля, 18:00 (время Астаны)

Два года назад «доги» осмелились бросить вызов французскому гегемону: стали чемпионами Франции, а затем и в очном бою выиграли Суперкубок страны. Из-за этого «Лилль» стал едва ли не самым главным раздражителем для ПСЖ в Лиге 1.

Три последующих матча парижане выиграли с общим счетом 14:3, в том числе встречу первого круга первенства-2022/23 – 7:1, причем в гостях.

Вероятно, и на этот раз можно будет ждать чего-то подобного, особенно на фоне двух поражений «Сен-Жермен» подряд: от «Монако» в первенстве Франции и «Баварии» в Лиге чемпионов. А окончательно оправившиеся от повреждений Лионель Месси и Килиан Мбаппе явно помогут команде Кристофа Галтье реабилитироваться в глазах родных болельщиков.

Самый популярный букмекер Казахстана практически не сомневается в успешном для ПСЖ исходе матча: П1 – 1.67, Х – 4.27, П2 – 4.97.

АПЛ. 24-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити» 19 февраля, 20:00

«Красные дьяволы» только в четверг провели тяжелейший матч в Лиге Европы против «Барселоны», который отнял у них много эмоциональных и физических сил. «Лисы» же готовились к битве на «Олд Траффорд» в привычном недельном цикле, что, конечно же, дает им определенное преимущество перед МЮ. Как и то обстоятельство, что в двух предыдущих выездных матчах против «Манчестер Юнайтед» «Лестер» набрал четыре очка (победа и ничья).

Однако эксперты Olimpbet видят именно «красных дьяволов» явными фаворитами центрального противостояния 24-го тура английской Премьер-лиги, предлагая такие коэффициенты в линии на матч: П1 – 1.62, Х – 4.49, П2 – 5.18.

Ла Лига. 22-й тур. «Атлетико» – «Атлетик» 19 февраля, 23:30

К «атлетическому» дерби оба соперника подходят в неплохом настроении: в активе столичного клуба пятиматчевая беспроигрышная серия в Примере, баски же одержали две победы кряду.

Однако в целом сезон-2022/23 для «Атлетико» и «Атлетика» проходит явно не так, как хотелось бы футболистам, тренерам и болельщикам этих команд. Мадридцы далеки от мысли бороться за чемпионство, а коллективу из Бильбао за счастье будет просто попасть в еврокубковую зону.

Аналитики Olimbet полагают, что у хозяев предстоящего сражения шансов на победу значительно больше, чем у гостей из Страны Басков, что хорошо видно по кэфам на игру: П1 – 2.07, Х – 3.33, П2 – 3.98. Однако хотелось бы напомнить, что в двух предыдущих домашних встречах между этими противниками «Атлетико» ни разу не смог выиграть.

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