Властелин перстней: каковы ставки на чемпионский бой Марселя Ханова и Олега Фомичева?

В ночь с 17 по 18 февраля состоится турнир одной из самых престижных лиг кулачных боев – TOP DOG 19. В главном событии зрителей ожидает битва за чемпионство в полутяжелом весе – Марсель Ханов будет защищать перстень в схватке с Олегом «Фомичем».

Марсель Ханов ­– настоящий любимец публики, обладатель премии «Нокаут года 2021» по версии Top Dog. Чемпионский перстень он завоевал в ноябре, когда победил Сергея Макарова техническим нокаутом во втором раунде. Бой против Олега станет для него первой защитой титула

Марсель – идеальный боец для формата кулачных боев. быстрый, имеет нокаутирующий удар и сам способен держать прямые попадания, что не раз показывал в боях. Неудивительно, что он является одной из главных звезд промоушена и считается фаворитом в поединке. В линии на поединок Ханов – Фомичев у популярного казахстанского букмекера Olimpbet такие коэффициенты: П1 – 1.53, П2 – 2.34.

Что можно сказать относительно Олега «Фомича» Фомичева, в успех которого аналитики верят не так сильно? Он имеет весомую серию из трех побед подряд в рамках TOP DOG, однако не снискал такой же поддержки фанатов как у Марселя. Причиной тому является менее эффектный стиль ведения боя. Кроме того, многие фанаты отмечают у него любовь к клинчу и «грязным» ударам. Однако, это не умаляет его заслуг, ведь «Фомич» по праву считается одним из главных бойцов полутяжелого веса, и он не зря удостоился чести биться за чемпионский перстень.

Что можно сказать по поводу раскладов на бой? На стороне Марселя не только более мощный удар и отточенная техника, но и размах рук ­– разница в 8 сантиметров может стать существенным преимуществом Ханова перед Фомичевым, стиль которого заточен на ближнюю дистанцию.

Однако cписывать со счетов «Фомича» не стоит ­– в кулачных боях все может решить одно точное попадание. Каждая ошибка может стать последней, когда у тебя нет возможности надолго уйти в клинч, а борьба и вовсе запрещена.

Несмотря на повышенный интерес к чемпионскому поединку, на турнире TOP DOG 19 случится еще много интересного. Рекомендуем обратить внимание на бой в полулегком весе между Николаем Тереховым и Аянчи «Шаманом» Байыр-Оолом с кэфом П1 – 4.2, П2 – 1.25. Два зрелищных бойца, которые не жалеют себя и всегда ищут возможность нокаутировать.

Так же достойна внимания встреча настоящего ветерана кулачных боев Алексея Мельникова против Амина «Красавчика» Газимагомедова: П1 – 1.3, П2 – 3.7. Для «Мельника» это будет уже одиннадцатое сражение в TOP DOG.

Роспись на другие бои TOP DOG 19 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии «Выбор года». А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.