БК «Марафон» стала официальным партнером серии событий TERRA SIBERIA

БК «Марафон» рада сообщить, что в 2023 году стала официальным партнером серии событий TERRA SIBERIA – самых масштабных спортивных мероприятий в Сибири, участниками которых за последний год стали более 5000 человек.

С марта по октябрь в рамках данного проекта все желающие смогут принять участие в различных соревнованиях международного уровня: лыжном марафоне, забегах, беговом триатлоне, велогонке, кроссе и многом другом.

Первое мероприятие состоится уже 11-12 марта, и мы решили разыграть 10 билетов участника и множество других призов.

Ждем вас на наших стартах!