Московское дерби и важный визит для «Сибири» в Санкт-Петербург

Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую. Аналитики Olimpbet предлагают следующие коэффициенты на главные матчи четверга.

КХЛ. Регулярный чемпионат, «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 16 февраля, 22:30 (время Астаны)

«Спартаковцы» загнали себя в такие условия, что терять очки им никак нельзя, и от исхода столичного дерби во многом зависит дальнейшая турнирная судьба «красно-белых» в сезоне-2022/23.

Даже в случае победы над земляками «Спартак» не поднимется на спасительное восьмое место Западной конференции, однако будет сохранять вполне осязаемые шансы на попадание в Кубок Гагарина. Если же команда Алексея Заварухина проиграет, то надежд на плей-офф, пожалуй, не останется совсем.

Между тем, «динамовцам», похоже, не светит попасть в первую четверку посева Запада, поэтому бешеной мотивации на остаток «регулярки» у них точно нет. Хотя дерби это никогда не касается, что и доказал предыдущий матч «бело-голубых», в котором они обыграли как раз «Спартак».

И в повторной встрече эксперты Olimpbet видят «динамовцев» ее фаворитами: П1 – 2.98, Х – 3.74, П2 – 2.37.

СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь» (Новосибирск) 16 февраля, 22:30

У соперников будет совершенно разный настрой на игру. Если питерские «армейцы» все свои вопросы в регулярном чемпионате уже давно и благополучно решили, то сибиряки продолжают заочную борьбу с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» за первенство в дивизионе Чернышева, а то и за победу во всей Восточной конференции.

Впрочем, одной только турнирной мотивации для победы над СКА недостаточно – необходимо еще и недюжинное мастерство в придачу. Хотя и с этим аспектом у «Сибири» в сезоне-2022/23 вроде как полный порядок. Да и первый очный матч текущей «регулярки», состоявшийся 12-го ноября в Новосибирске, команда Андрея Мартемьянова выиграла.

К тому же, в последних выступлениях «армейцев» наблюдается удивительная закономерность: начиная с февраля, они строго чередуют победы с поражениями. Предыдущий матч с «Барысом» СКА выиграл. Настало время проиграть? Аналитики Olimpbet так не считают: П1 – 1.64, Х – 4.6, П2 – 4.7.

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