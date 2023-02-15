Суперматч в Англии и две битвы в Лиге чемпионов: каковы расклады букмекеров?

В чемпионате АПЛ состоится матч, который должен был пройти еще в октябре, в то время как в плей-офф Лиги чемпионов «Челси» едет в Дортмунд, а «Бенфика» – в гости к «Брюгге».

АПЛ. 12-й тур, «Арсенал» – «Манчестер Сити» 16 февраля, 1:30 (время Астаны)

Не единой Лигой чемпионов будут жить футбольные болельщики в ночь со среды на четверг. В перенесенной встрече 12-го тура «Арсенал» примет «Манчестер Сити» – лидер АПЛ сыграет со своим ближайшим преследователем и действующим чемпионом Англии по совместительству.

Сейчас «горожане» отстают от «канониров» на три очка, так что в случае победы в Лондоне коллектив Пепа Гвардиолы догонит дружину Микеля Артеты. Хотя «оружейники» в любом случае будут иметь преимущество в виде игры в запасе.

У «Арсенала» просто катастрофическая статистика последнего времени в противостоянии с «Манчестер Сити»: «канониры» проиграли «горожанам» все десять предыдущих очных дуэлей в АПЛ.

Вот и сейчас самый популярный букмекер страны отдает небольшое предпочтение МС: П1 – 2.99, Х – 3.44, П2 – 2.44. Сможет ли столичный клуб прервать ужасную для себя серию и сохранить единоличное лидерство в Премьер-лиге?

Лига чемпионов. 1/8 финала, «Боруссия» (Дортмунд) – «Челси» (Лондон) 16 февраля, 2:00

«Аристократы» взорвали футбольный рынок, в зимнее трансферное окно потратив на приобретение игроков без малого 330 млн евро. Однако пока новички «синих» не особо оправдывают возложенные на них ожидания: «Челси» не может победить в трех турах АПЛ подряд, забив за это время всего однажды.

Улучшить настроение фанатов лондонской команды может Лига чемпионов, однако и там «Челси» будет очень непросто. В соперники подопечным Грэма Поттера по 1/8 финала досталась набравшая крейсерский ход дортмундская «Боруссия», чья победная серия в Бундеслиге достигла уже пяти матчей. Тем более, первая встреча в их двухраундовом споре пройдет на немецкой территории.

На статистику в противостоянии «черно-желтых» и «синих» опираться бессмысленно. Это будет их первая личная встреча в истории, в которой эксперты Olimpbet не видят явного фаворита: П1 – 2.48, Х – 3.38, П2 – 2.98.

«Брюгге» (Бельгия) – «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) 16 февраля, 2:00

Пожалуй, бельгийскую команду мечтал заполучить себе в соперники каждый из участников 1/8 финала ЛЧ. Жребий подарил возможность поспорить с «Брюгге» за путевку в четвертьфинал «Бенфике».

Пути этих клубов также еще нигде и никогда не пересекались, даже в товарищеских матчах. Аналитики Olimpbet полагают, что у лиссабонцев шансы продвинуться по турнирной сетке намного выше, чем у чемпиона Бельгии, предлагая на проход «Бенфики» коэффициент 1.24 – к слову, самый низкий среди всех участников первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Португальцы считаются явными фаворитами и в гостевой встрече с «Брюгге»: П1 – 4.28, Х – 3.78, П2 – 1.86. Сумеют ли хозяева опровергнуть этот неблагоприятный для них прогноз?

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