Последний шанс «Барыса» и битва за победу в дивизионе Тарасова

В среду, 15-го февраля, в программе игрового дня Континентальной хоккейной лиги стоят четыре матча. Среди них стоит выделить противостояния «Барыса» с минским «Динамо» и ЦСКА с «Локомотивом». Каковы расклады на них от аналитиков Olimpbet?

КХЛ. Регулярный чемпионат, «Барыс» (Астана) – «Динамо» (Минск) 15 февраля, 19:30 (время Астаны)

Уступив в эпическом матче питерским «армейцам» 4:6, «Барыс» практически распрощался с надеждами на завоевание путевки в Кубок Гагарина. Но пока еще остаются хотя бы математические шансы попасть в плей-офф, клуб из Астаны будет биться за возможность продлить сезон себе и своим болельщикам. Тем более, что домашних матчей у подопечных Андрея Скабелки осталось всего два, и в предпоследнем из них казахстанцы примут минское «Динамо».

Турнирное положение команды из столицы Беларуси, конечно, получше, чем у ее ближайшего соперника. Но при этом очки «зубрам» нужны не меньше, нежели «барсам». Минчане ведут отчаянную борьбу за последнее место в плей-офф в Западной конференции с московским «Спартаком», и каждый балл в этом споре невероятно важен.

Первая встреча «Динамо» и «Барыса» в сезоне-2022/23 состоялась на самом старте «регулярки», и тогда белорусы победили со счетом 4:3. Сейчас эксперты Olimpbet полагают, что игра будет равной: П1 – 2.36, Х – 3.85, П2 – 2.8.

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 15 февраля, 22:30

Московские «армейцы» и ярославские «железнодорожники» ведут очный спор за победу в дивизионе Тарасова и, соответственно, второй номер посева во всей Западной конференции.

Пока у ЦСКА и «Локомотива» равное количество очков (по 86), но ярославцы опережают столичную команду по дополнительным показателям, хотя и провели на две игры больше.

В текущем чемпионате эти соперники уже провели между собой четыре матча, и каждая из сторон одержала по две победы. На финише «регулярки» им предстоит еще дважды сыграть друг с другом в течение короткого временного отрезка. Сначала в Москве, а 18-го февраля в Ярославле. В столичном матче аналитики Olimpbet видят явными фаворитами хозяев, предлагая такие кэфы: П1 – 2.01, Х – 3.8, П2 – 3.6.

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