Мигель Альмирон спас 1,9 млн рублей для клиента BetBoom. Его гол на 45+2 «довез» невероятный экспресс на ТБ 1.5 в первых таймах

Субботний матчдэй запомнится клиенту BetBoom, собравшему экспресс из четырех матчей с одинаковой ставкой − ТБ 1.5 в первом тайме. Беттор зарядил 15 000 рублей на коэффициент 127.82 и выиграл 1 917 286 рублей.

При ставке на ТБ всегда в плюс быстрый гол андердога – «Борнмут» повел, «Ньюкасл» побежал отыгрываться и забил на 45+2. Нервы! «Борнмут» после выхода с перерыва на ЧМ-22 не выиграл ни одного матча. Кэф на то, что серия проигрышей завершится 18 февраля в матче с выплывающим «Вулвз» − 5.78.

«Ростов» – «Краснодар» идеальная пара для ловли голов: в 10 последних очных матчах забивали минимум дважды. На этот раз «Ростов» прозевал в два мяча уже первом тайме, для захода ставки беттору этого было достаточно. Скоро четвертьфинал Кубка России, к которому «Ростов» подходит с треями поражения в товарках. Кэф 1.72, что неудачи закончатся на «Урале».

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