«Арсенал» — «Манчестер Сити»: игроки БЕТСИТИ ждут провала Гвардиолы

Сегодня может решиться судьба чемпионства в АПЛ. В кого веришь ты? Поставь на победу «Арсенала» с бонусом до 100 000 рублей!

15 февраля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс». Матч начнется в 22:30.

Лондонцы угодили в кризис и не могут выиграть уже три матча подряд во всех турнирах. Перед очной встречей отрыв от главного преследователя – «Ман Сити» – составляет всего три очка, но у «Арсенала» есть матч в запасе. Предстоящий поединок может стать решающим в борьбе за чемпионство.

Победная серия «Сити» над «Арсеналом» длится уже шесть матчей. Последний раз команды встречались 27 января в 1/16 финала Кубка Лиги. «Горожане» победили со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Натан Аке.

Аналитики БЕТСИТИ и на этот раз считают «Сити» фаворитом. Коэффициент на их победу – 2.45. Ничья оценивается котировкой 3.40, а вот победа «Арсенала» идет в линии за 3.10.

Однако, игроки не согласны с экспертами и отдают предпочтение «Арсеналу». 63% ставок приходятся на «канониров» и лишь 21% на их соперников. Оставшиеся 16% клиенты БЕТСИТИ загрузили на ничью.

Сделать ставку на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.