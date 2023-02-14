Olimpbet на Матче звезд Единой лиги ВТБ разыграет миллион и отправит зрителей в разные баскетбольные эпохи

19 февраля в спортивном дворце «ВТБ Арена» пройдет седьмой в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ — один из самых любимых моментов сезона для болельщиков. В этом году у звездного шоу будет уникальный формат: сыграют команды «Новой» и «Старой» школы, а главной фишкой ивента станет переплетение баскетбольных эпох.

Букмекерская компания Olimpbet, официальный спонсор Единой лиги ВТБ, организует на арене уникальные зоны и конкурсы. Рассказываем подробнее про все активности Olimpbet на Матче всех звезд.

Бросок на миллион

Одно из главных событий вечера — конкурс для зрителей «Бросок на миллион». В большом перерыве матча один из болельщиков получит возможность выйти на паркет и побороться за один миллион рублей. Зрителю надо будет попасть в кольцо с центра площадки. Но даже если выиграть суперприз не получится, он сможет забрать утешительные 100 000 рублей за попадание с трехочковой дуги. Кто станет счастливчиком и примет участие в конкурсе, станет известно на арене в день матча.

«Олимпквест» и розыгрыши призов

Болельщики смогут выиграть не только миллион, но и iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, «Яндекс Станцию» и колонку JBL 5. Самый веселый способ побороться за призы — поучаствовать в «Олимпквесте». На территории «ВТБ Арены» будут размещены QR-коды, осканировав которые болельщики будут узнавать по одной букве тайного слова. Задача — найти все секретные места и повеселиться!

Но выиграть приз можно проще: достаточно зарегистрироваться в приложении Olimpbet на промостойке компании и принять участие в лотерее.

Ретроигры и уникальная фотозона

Olimpbet организует на арене несколько зон для всей семьи. В одной из них можно будет поиграть в настольный баскетбол из 1960-х, денди из 1990-х и современный виртуальный баскетбол в VR-очках.

Еще Olimpbet организует несколько фотозон, в которых можно будет не только сделать памятные снимки, но и посмотреть отрывки легендарных баскетбольных матчей разных эпох.

Приходите на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, чтобы насладиться шоу от топовых баскетболистов и окунуться в атмосферу лучшей игры с мячом. А заодно делайте ставки на встречу в линии Olimpbet.