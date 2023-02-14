BetBoom посчитал 14 крупнейших выигрышей за год. В топе – экспресс с пятизначным (!) коэффициентом

14 февраля отмечают самый романтичный праздник в году − День Возвращения Лиги чемпионов. К 14 февраля BetBoom собрал 14 самых популярных у бетторов событий, 14 крупнейших коэффициентов и 14 огромных выигрышей за 2022 год.

BetBoom рос весь год, поэтому логично, что 13 из 14 матчей по объему ставок пришлись на декабрьский ЧМ-22. Доминацию футбола прервал кибер: 13-е место у матча Tundra – Team Secret (3:0) на The International 11.

Самый большой победный кэф − 12 041, 33! Беттор собрал экспресс с исходами 18 футбольных матчей. Он мог сорваться в матче Франции и Дании (2:1) на ЧМ-2022, если бы Мбаппе не забил победный гол за 4 минуты до конца игры.

Самый большой выигрыш – 3 422 000 рублей – у клиента, поставившего на Фору 2 (-4) 200 000 рублей с кэфом 17,11 на матч ЛЧ «Рейнджерс» − «Ливерпуль» (1:7). То был еще праймовый «Ливерпуль» – это (пока) последний матч «красных», где зашла такая фора. Больше того: с тех пор «Ливерпуль» еще не забивал больше трех голов в одном матче!

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