К 14 февраля BetBoom запустил целых две новых акции. Вот как забрать оба бонуса

В честь Дня всех влюбленных букмекер BetBoom подготовил две акции − для пользователей приложения и гостей клубов.

В мобильных приложениях BetBoom

В рамках акции «Любовь к BetBoom это…» букмекер разыграет по 1400 фрибетов в приложении!

Что нужно делать?

Зайди в приложение BetBoom или скачай его по ссылке https://betboom.ru/mobileapp

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Напиши признание в любви BetBoom

За самые милые, необычные и веселые признания букмекер подарит 1400 фрибетов. 100 победителей определят 20 февраля, а выигрыши начислят автоматически.

В 350+ пунктах приема ставок BetBoom

В клубах BetBoom также действует акция «Любовь к BetBoom это...». Любой желающий может отправить валентинку и выразить свои чувства к бренду, любимой команде или персоналу клуба. А ответная валентинка клубов BetBoom, как признание в любви к спорту и своим посетителям − акция «СпортБонус». У посетителей есть шанс получить бонус на денежный баланс за ставки на спорт.

Как получить бонус?

Каждая ваша ставка свыше 500 рублей имеет шанс на «СпортБонус», который автоматически зачислится на денежный баланс! Чем выше сумма ставки, тем на большую сумму «СпортБонуса» вы можете претендовать!

Важно:

одна ставка должна быть от 501 рубля;

сделать ее можно как с фрибет, так и с денежного балансов;

ограничений по коэффициентам нет, победить может даже ставка с возвратом;

принимаются и ординары, и экспрессы, и системы;

учитываются ставки и в лайве, и в прематче;

бонус начисляется рандомно.

Акция действует во всех пунктах приема ставок BetBoom, подробности у персонала. Найти клуб рядом с собой можно по ссылке: https://betboom.ru/pages/contacts.