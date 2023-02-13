Емельяненко или Махачев? БЕТСИТИ рассказал о ставках игроков на бои года в ММА

В компании сравнили два главных боя начала 2023-го года.

5 и 12 февраля прошли турниры Bellator 290 в США и UFC 284 в Австралии. На первом ивенте Федор Емельяненко провел прощальный бой против Райана Бейдера, а на втором – Ислам Махачев впервые защищал титул в поединке с лучшим бойцом P4P Александром Волкановски.

В этих боях болельщики из России испытали противоположные эмоции. Если Махачев не без труда одолел Волкановски судейским решением, то Емельяненко потерпел сокрушительное поражение техническим нокаутом в первом раунде.

Перед началом боя игроки БЕТСИТИ верили в успех Последнего императора. 43% ставок пришлись на победу Емельяненко. Еще 3% посчитали, что Федор победит досрочно. Успех Бейдера предсказали только 23% игроков. Два других популярных исхода – досрочная победа любого бойца (6%) и ТБ 1.5 раундов (3%). На все остальные исходы пришлось 21% ставок.

Махачев также шел фаворитом у игроков. 45% ставок были приняты на его победу и еще 5% – на досрочную. В Волконовски верили только 11% игроков. 5% поставили на досрочную победу любого бойца и 4% на ТМ 3.5 раундов. На все остальные исходы пришлось 30% ставок.

Самый крупный выигрыш с двух боев – 1 375 000 рублей. Игрок БЕТСИТИ зарядил 1 100 000 рублей на победу Махачева за 1.25 и забрал большой куш. По сумме прибыли вне конкуренции игрок, который поставил 200 000 рублей на то, что Ислам не победит досрочно. Коэффициент на этот исход составлял 3.53. Выплата – 706 000 рублей. Выигрыши с боя Емельяненко были куда скромнее. Самый крупный из них – 224 750 рублей.

В БЕТСИТИ сравнили бои еще и по обороту ставок, взяв за 100% общий оборот с двух поединков. Оказалось, что гораздо больше ставок игроки сделали на мейн ивент UFC 284. 63% против 37% в пользу боя Махачев – Волкановски.

Старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров сравнил интерес игроков к обоим боям:

«У Ислама Махачева много поклонников не только в мире спорта, но и в мире ставок. Интерес к его поединку с Александром Волкановски сравним с оборотом на лучшие бои Хабиба Нурмагомедова.

Фёдор Емельяненко – легендарный и популярный боец. Но его поединок с Райаном Бейдером был менее предсказуемым, поэтому игроки делали более осторожные ставки», – сказал Сидоров.