Главные матчи понедельника: тернистый путь «Барыса» и мерсисайдское дерби

Столичным «барсам» предстоит провести важную игру в Континентальной хоккейной лиге, а в игре 23-го тура футбольной английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Эвертон».

КХЛ. Регулярный чемпионат, «Барыс» (Астана) – СКА (Санкт-Петербург) 13 февраля, 19:30 (время Астаны)

Казахстанский клуб не играл в КХЛ больше недели – с тех пор как 5-го февраля одержал красивую победу в Москве над ЦСКА (6:5 ОТ).

За это время «Барыс» опустился на последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, до предела осложнив себе перспективы участия в Кубке Гагарина. Отставание астанчан от идущего восьмым на Востоке «Амура» составляет уже семь очков.

Что касается СКА, то клуб из Санкт-Петербурга первым среди всех клубов лиги обеспечил себе путевку в плей-офф, после чего «армейцы» стали заметно чаще проигрывать, нежели побеждать. Пожалуй, единственная мотивация у команды Романа Ротенберга на оставшуюся часть регулярного чемпионата, – выбить сто очков.

В отсутствии должного настроя у соперника и будет состоять главный шанс «Барыса» в матче со СКА. Тем не менее, эксперты Olimpbet видят в гостях с берегов Невы явного фаворита встречи в Астане: П1 – 3.75, Х – 4.1, П2 – 2.66.

Но не лишним будет напомнить, что предыдущий визит питерских «армейцев» в столицу Казахстана завершился «сухой» победой «Барыса» со счетом 3:0.

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АПЛ. 23-й тур, «Ливерпуль» – «Эвертон» 14 февраля, 02:00

Сезон-2022/23 для заклятых врагов-соседей складывается не лучшим образом. «Ливерпуль», набрав лишь одно очко в четырех последних матчах АПЛ, застрял в середине турнирной таблицы. «Эвертон», пусть и победил в предыдущей игре, по-прежнему находится среди команд, стоящих на вылет.

И если «красные» еще тешат себя иллюзиями относительно места в зоне еврокубков, а может, даже Лиги чемпионов, то для «синих» пределом мечтаний будет сохранение прописки в Премьер-лиге.

Несмотря на статус дерби, у этого противостояния всегда заведомый фаворит. «Ливерпуль» намного превосходит «Эвертон» как по общей истории взаимоотношений, так и по статистике последних очных сражений. Из 27-ми предыдущих личных встреч «ириски» выиграли всего одну.

Вот и сейчас аналитики из Olimpbet считают, что вероятность победы коллектива Юргена Клоппа заметно больше, чем у подопечных Шона Дайча, предлагая такие коэффициенты в линии на этот матч: П1 – 1.74, Х – 4.12, П2 – 4.82.

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