Победа Махачева принесет игроку БЕТСИТИ почти 10 миллионов

Игроки БЕТСИТИ верят, что Махачев уничтожит Волкановски на UFC 284.

В ночь с 11 на 12 февраля в австралийском городе Перт состоится турнир UFC 284. В главном бою сразятся чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски и чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев.

Ислам Махачев находится в сумасшедшей форме. В четырех из пяти последних поединков он выиграл с помощью сабмишена. Если вы верите в победу Махачева приемом, БЕТСИТИ предлагает заманчивый коэффициент – 1.75. Досрочная победа идет за 1.30. Если же вы не любите рисковать, то присмотретесь к победе Ислама любым способом за 1.17. Один из игроков БЕТСИТИ поймал отличный коэффициент на досрочную победу Махачева – 1.43. Он поставил на этот исход внушительную сумму в 6 800 000 рублей. Теперь его возможный выигрыш составляет почти 10 миллионов – 9 690 000 рублей.

Соперник Махачева – Александр Волкановски – не проигрывает с 2016 года. Однако, аналитики БЕТСИТИ не верят в его успех. Победа австралийца идет за кэф 5.50. Ничья же в бою оценивается за 65.0. Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами. На победу россиянина приходится 77% ставок, на австралийца – всего лишь 20%. Остальные 3% взял на себя ничейный исход.

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