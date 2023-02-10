Olimpbet – титульный партнер ММА-промоушена Naiza

Olimpbet и Naiza объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Казахстанский букмекер №1 стал титульным партнером ведущей MMA-лиги страны.

В Алматы прошла церемония награждения казахстанского промоушена NAIZA AWARDS. На мероприятии было объявлено о начале партнерства Olimpbet и Naiza.

Как подчеркнули в Olimpbet, контракт с Naiza – важный стратегический шаг. В новом сезоне лига выйдет на международный уровень. Помимо казахстанских городов планируется проводить турниры в Сеуле, Бишкеке, Ташкенте и других.

Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям Olimpbet:

– Это не просто сотрудничество двух казахстанских брендов, лидеров в своих сферах. Это вклад в развитие спортивной индустрии и имиджа нашей страны. Уверен, в конце 2023 года мы сможем оглянуться и сказать, что он стал прорывным для ММА в Казахстане.

Как отметили в Naiza, бетинговые компании традиционно являются одними из важнейших партнеров спортивной индустрии в мире. А этот контракт с Olimpbet стал уникальным, которых ранее не было в истории смешанных единоборств страны.

Расим Киселев, директор по маркетингу NAIZA:

– Помимо того, что Olimpbet участвует в наших турнирах в качестве титульного партнера, они поддерживают развитие ММА в регионе и спорта в целом. Совместными усилиями мы планируем вывести лигу на лидирующие позиции в мировых рейтингах и творить историю нового вида спорта BatyrBall в Казахстане.

Справка

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены.

Компания активно участвует в социальных аспектах жизни страны и стала инициатором внедрения принципов Ответственной игры.

Naiza – один из крупнейших ММА-промоушенов в Центральной Азии. Основан в 2013 году для реализации социально значимой идеи «Хочешь драться – дерись в ринге».

Цель организации – развитие и популяризация спортивного движения в Казахстане, а также формирование и подготовка казахстанских бойцов для конкурентного участия в мировых лигах ММА.