Olimpbet разыгрывает перчатки с автографом Дмитрия Бивола

Olimpbet открыл 2023 год громким подписанием. Новым амбассадором компании стал Дмитрий Бивол — непобежденный боксер, суперчемпион мира по версии WBA.

Olimpbet и Бивол запустили первый совместный розыгрыш в Telegram-канале компании и подарят победителю перчатки с автографом боксера, которые он подписал во время официальной презентации сотрудничества.

Что нужно сделать для участия в розыгрыше:

подписаться на Telegram-канал Olimpbet;

нажать кнопку «Участвовать» под конкурсным постом.

14 февраля с помощью генератора случайных чисел Olimpbet определит победителя, который заберет приз. Делайте ставки на топовый бокс в линии, участвуйте в розыгрыше и получайте максимум положительных эмоций от единоборств вместе с Olimpbet.