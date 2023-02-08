Куда пойдет Дзюба? Эксперты оценили его перспективы в «Локомотиве»

БЕТСИТИ выпустил эксклюзивную линию на статистику Дзюбы в новой команде.

Артем Дзюба продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила эксклюзивную линию на статистику и успехи форварда в новом клубе в РПЛ-2022/23.

На тотал больше 2.5 голов можно поставить с коэффициентом 1.72. Если же Дзюба не сможет преодолеть отметку в 2.5 гола – сыграет ставка за котировку 2.00. БЕТСИТИ также принимает ставки на гол Артема со штрафного. Этот исход идет в линии за 8.00.

Эксперты сомневаются, что Артем отдаст больше двух голевых передач. Коэффициент – 1.96. На тотал меньше 2.5 голевых передач можно поставить за 1.75.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, форвард в «Локомотиве» не будет отличаться грубостью. На то, что Дзюба получит меньше двух желтых карточек, предлагают сделать ставку за 1.25. А вот если он наберет их больше двух – сыграет кэф 3.55. Большой коэффициент в БЕТСИТИ и на удаление – 5.10.

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