Клиент BetBoom из будущего? Чтобы не привлекать внимание, он поставил всего на двух андердогов, которые принесли ему два миллиона рублей

В конце прошлой недели клиент BetBoom собрал удачный двойник и стал обладателем 2 000 000 рублей! Коэффициент его купона составил 8.96. Беттор любит крупно рисковать, ведь он поставил 223 127 рубля.

«Манчестер Сити» традиционно трудно переваривает «Тоттенхэм». Лондон хоть и был андердогом, но П1 считывался. Единственный гол (и рекордный 267-й за «Тоттенхэм») у Харри Кейна. Больше не надо гнаться за Джимми Гривзом – осталась ли у Харри мотивация? Узнаем уже 11 февраля: BetBoom предлагает кэф 2.10 на гол Кейна «Лестеру».

Для того, чтобы «Мальорка» обыграла «Реал», нужен или Самюэль Это’о, или сверхурочная работа Мадрида на клубном Чемпионате мира. BetBoom продолжает не верить в «Мальорку»: кэф 4.94, что в эту субботу 10-я команда Ла Лиги обыграет 17-ю («Севилья»). У «Реала» миссия попроще – 1.30 на победу в клубном Чемпионате мира.