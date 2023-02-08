Клиент Olimpbet поставил на матчи НХЛ и превратил 20 рублей в 20 000

У клиента Olimpbet зашел экспресс с четырехзначным коэффициентом — 1017.82. Он собрал экспресс из шести матчей НХЛ и превратил 20 рублей в 20 356.

Две ставки были на победы в основное время: «Айлендерс» над «Филадельфией» за 2.30 и «Флориды» над «Тампой-Бэй» за 2.54. В итоге «островитяне» выиграли со счетом 2:1, а «пантеры» — 7:1. Также без хлопот зашла ставка на то, что «Аризона» не проиграет Миннесоте» за 1.99. «Койоты» уступали по ходу третьего периода (0:2), но в итоге сравняли счет и даже победили в овертайме (3:2 ОТ).

В трех остальных играх экспресса клиент Olimpbet зарядил на ничьи в основное время. Удивительно, но все срослось! Миром разошлись «Даллас» и «Анахайм», «Рейнджерс» и «Калгари», а также «Нью-Джерси» и «Ванкувер».

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика и напоминает об акциях и бонусах, с условиями которых можно ознакомиться на сайте olimp.bet и в мобильных приложениях для iOS и Android.