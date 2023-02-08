Перед боем Махачев — Волкановски Olimpbet дарит новым клиентам двойной бонус

В ночь с 11 на 12 февраля в австралийском городе Перт пройдет турнир UFC 284. В главном бою встретятся чемпион в легком весе Ислам Махачев и чемпион в полулегком весе Александр Волкановски.

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Пропустить главный бой на UFC 284 нельзя. Если Махачев победит Волкановски, то наверняка сместит его с первого места рейтинга лучших бойцов промоушена независимо от весовой категории. Фактически это будет означать, что Махачев — сильнейший боец ММА на планете.

Несмотря на статус легенды, Волкановски будет аутсайдером. В линии Olimpbet на его победу можно поставить с коэффициентом 6.00. Махачев находится на пике карьеры и стремится к тому, чтобы стать наследником Хабиба Нурмагомедова, то есть сильнейшим бойцом UFC. На победу Махачева в Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.15.

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