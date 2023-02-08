«Реал» начинает поход за новым трофеем

Удастся ли «королевскому клубу» в пятый раз выиграть Клубный чемпионат мира? Аналитики оценили шансы «сливочных» в противостоянии с каирским «Аль-Ахли».

КЧМ, ½ финала, «Аль-Ахли» (Египет) – «Реал Мадрид» (Испания)

9 февраля, 1:00 (время Астаны)

Вслед за «Фламенго», обладателем южноамериканского Кубка Либертадорес, в борьбу на КЧМ-2023 вступает и победитель европейской Лиги чемпионов «Реал».

«Галактикос» – рекордсмены по числу выигранных Клубных чемпионатов мира, мадридцы брали этот трофей четырежды. А если брать в расчет еще и предшественника КЧМ, Межконтинентальный кубок, то у «Реала» семь планетарных титулов. Правда, уже пять лет «сливочные» не могут стать лучшей командой мира – в предыдущий раз им это удавалось в 2018-м году.

Дружину Карло Анчелотти явно накрыл кризис, «Реал» выиграл лишь один из трех последних матчей Ла Лиги и позволил убежать «Барселоне» в восьмиочковый отрыв. А менее чем через две недели мадридцам предстоит встретиться с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ.

Тем не менее, «королевский клуб» вряд ли добровольно откажется пополнить свою богатейшую коллекцию очередным кубком. Да и прилично подзаработать тоже, ведь победитель КЧМ-2023 обогатится на $ 5 млн.

Египтяне уже преодолели на турнире в Марокко два раунда, поочередно выбив с КЧМ-2023 новозеландский «Окленд Сити» (3:0) и «Сиэтл Саундерс» из США (1:0), но «Реал» им вряд ли окажется по зубам.

Вот и эксперты Olimpbet считают «Реал» безоговорочным фаворитом в борьбе с «Аль-Ахли» за путевку в финал. Это наглядно демонстрируют коэффициенты, предложенные в линии на матч: П1 – 9, Х – 5.13, П2 – 1.35.

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