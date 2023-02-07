Olimpbet организует «Бросок на миллион» на Матче звезд Единой лиги ВТБ

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19 февраля в спортивном дворце «ВТБ Арена» пройдет седьмой в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Одно из главных событий вечера — уникальный конкурс для зрителей «Бросок на миллион», который проведет Olimpbet, официальный спонсор Единой лиги ВТБ. В перерыве матча один из болельщиков получит возможность выйти на паркет и побороться за один миллион рублей. Зрителю надо будет попасть в кольцо с центра площадки. Но даже если выиграть суперприз не получится, он сможет забрать утешительные 100 000 рублей, если попадет с трехочковой линии. Кто станет счастливчиком, который поучаствует в конкурсе, станет известно на арене в день матча.

Кроме уникального «Броска на миллион» от Olimpbet, Матч всех звезд порадует новым форматом, основанном на связи разных баскетбольных эпох. Сыграют команды «Новой» и «Старой» школы, каждая четверть будет иметь собственный стиль, музыкальное и графическое оформление. Меняться будет даже форма баскетболистов и правила игры! И конечно, как всегда, болельщиков будут ждать любимые конкурсы трехочковых и слэм-данков.

В линии Olimpbet уже можно поставить не только на игры Единой лиги ВТБ, но и Матч всех звезд. Приходите на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ и получите возможность не только насладиться ярким баскетболом, но и выиграть миллион рублей.