У клиента BetBoom зашел экспресс с кэфом 114 – вот как можно повторить его успех

Клиент BetBoom собрал успешный экспресс из десяти футбольных матчей с кэфом 114.02. Круглая ставка в 1000 рублей позволяет за секунду прикинуть его точный выигрыш.

Беттор ставил на победу «Манчестер Сити» – ставка зашла с минимальным перевесом. «Сити» еще не играл вничью в 2023-м: кэф 4.18 что серия прервется в их восьмом матче против «Тоттенхэма»

Беттор ставил и на «Реал», несмотря на жесткий график с матчами через каждые два дня. Хватит сил на победу на Чемпионате мира среди клубов? BetBoom предлагает кэф 1.30 .

. «Салернитана» не играет на ноль с октября, так что ставка на 2-4 гола матче с «Лечче» в экспрессе выглядела логично. На то, что серия из 9 матчей прервется с теперь уже немотивированным «Ювентусом», BetBoom дает царский кэф – 5.90.

Можно собрать эти серии в единый экспресс за 32.06, а можно выбрать один из уже готовых на сайте и в приложении BetBoom. В чем плюс? Твой итоговый коэффициент букмекер увеличит на 1.15!