Беспроигрышная ставка 2 000 ₽ – новая акция БЕТСИТИ!

Зарегистрируйся по промокоду SAVEBET и получи беспроигрышную ставку!

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию для новых игроков – «Беспроигрышная ставка».

Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее полную сумму, но не более 2 000 рублей.

Для участия в акции зарегистрируйся в БЕТСИТИ по промокоду SAVEBET и сделай ставку с коэффициентом до 3.00.

Акция продлится с 1 февраля по 31 марта 2023 года и действует в приложении и на сайте БЕТСИТИ.

Полные правила акции «Беспроигрышная ставка».