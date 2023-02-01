Беспроигрышная ставка 2 000 ₽ – новая акция БЕТСИТИ!
Зарегистрируйся по промокоду SAVEBET и получи беспроигрышную ставку!
Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию для новых игроков – «Беспроигрышная ставка».
Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее полную сумму, но не более 2 000 рублей.
Для участия в акции зарегистрируйся в БЕТСИТИ по промокоду SAVEBET и сделай ставку с коэффициентом до 3.00.
Акция продлится с 1 февраля по 31 марта 2023 года и действует в приложении и на сайте БЕТСИТИ.