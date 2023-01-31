BetBoom Universe. Ep. 1: Comics Zone по Dota 2: объявлены составы, призовые и дата начала (уже 1 февраля!). Среди зрителей разыграют 500 000 фрибетов

С 1 по 14 февраля пройдет турнир «BetBoom Universe. Ep. 1: Comics Zone» по Dota 2, который станет первым в серии турниров BetBoom Universe с общим призовым фондом 1 400 000 долларов. Проведением турнира занимается оператор и студия трансляций FISSURE при поддержке букмекерской компании BetBoom.

Турнир будет поделен на 2 стадии: основная, где команды разделятся на 2 группы по 5 команд в каждой, и финальная, где сразятся 4 лучших команды из основного этапа и 4 команды, приглашенные напрямую.

«Мы рады объявить о старте BetBoom Universe — уникальной серии турниров, каждый из которых будет обладать своим неповторимым стилем и атмосферой. Первый эпизод перенесет нас на страницы комиксов и, надеюсь, подарит всем зрителям незабываемые эмоции от просмотра», — прокомментировал руководитель киберспортивного направления Артем Савельев.

Среди команд, подтвердивших участие, есть лидеры DPC EEU 2023 Tour 1 — Team Spirit, не менее яркие HellRaisers и Virtus.pro.

Призовой фонд турнира будет поделен следующим образом:

1 место $60 000

2 место $25 000

3 место $10 000

4 место $5 000

Трансляцию проведет турнирный оператор FISSURE, а освещать первый эпизод турнира будут таланты Lex, Sheyl, Adekvat.

Для зрителей турнира BetBoom запустил розыгрыш, который пройдет на первой и второй неделе турнира! Призовой фонд каждого розыгрыша составит 500 000 фрибетов.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо:

Подтвердить свое участие в сторис приложения BetBoom С 1 по 9 февраля сделать от 3-х ставок на турнир BetBoom Universe на общую сумму от 1 000 рублей и коэффициентом от 1.30.

Среди всех, выполнивших условия, BetBoom выберет 100 победителей и распределит среди них 500 000 фрибетов.