Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола

В ночь со вторника на среду определится один из участников финала Кубка английской лиги и станет известен первый полуфиналист Кубка Италии по футболу.

Кубок английской лиги. ½ финала. Ответный матч «Ньюкасл» – «Саутгемптон». 1 февраля, 2:00 (время Астаны)

Претенденты на одну из путевок в финал Кубка лиги решают диаметрально противоположные задачи в АПЛ: «Ньюкасл» ведет борьбу если не за титул, то уж точно за призовые места, тогда как для находящегося на самом дне турнирной таблицы «Саутгемптона» предел мечтаний – не вылететь из Премьер-лиги.

Как правило, в таких ситуациях клубы приносят в жертву кубковые соревнования, чтобы они не мешали им достигнуть поставленных целей в чемпионате. Но «сороки» и «святые» трофеями не избалованы, а тут до заветного Кубка – рукой подать.

Правда, в большей степени это относится к «Ньюкаслу», который сделал весомую заявку на выход в решающий матч турнира, обыграв «Саутгемптон» в первом полуфинале на его поле со счетом 1:0.

«Черно-белые» изначально считались фаворитами у букмекеров, а уж после выездной победы их шансы на финал оцениваются еще выше – кэфом 1.04. На ответную же полуфинальную встречу между «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» Olimpbet предлагает такие коэффициенты: П1 – 1.44, Х – 4.62, П2 – 8.25.

«Святые» не могут обыграть «сорок» на протяжении пяти последних матчей, потерпев в них четыре поражения. Чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за Кубок лиги, им жизненно необходимо прервать эту серию. Но сделать это будет крайне сложно, ведь в Ньюкасле команде Нейтана Джонса не поможет центральный защитник Дуе Чалета-Цар, дисквалифицированный в первой игре.

Кубок Италии, ¼ финала, «Интер» – «Аталанта»

1 февраля, 2:00

С большой долей вероятности в сезоне-2022/23 ни «Интеру», ни, тем более, «Аталанте» не видать «скудетто». Пусть миланцы и занимают второе место в Серии А, их отставание от убежавшего в сумасшедший отрыв «Наполи» составляет уже 13 очков. В свою очередь «Аталанта» отстает на два балла от «нерадзурри».

В общем, Кубок Италии – самая реальная возможность в этом году разжиться трофеем для обоих клубов в черно-синих цветах. А кого можно считать фаворитом в этой паре? Эксперты из Olimpbet полагают, что шансы на полуфинал предпочтительнее, причем весьма значительно, у «Интера»: П1 – 2.02, Х – 3.59, П2 – 3.74. Это и понятно, ведь дружина Симоне Индзаги будет хозяином предстоящего одноматчевого противостояния.

Примечательно, что кэф на ничью почти такой же, как на победу команды из Бергамо. Впрочем, это легко объяснимо, ведь в последнее время «Интер» и «Аталанта» довольно часто завершают выяснение своих отношений мирным исходом – так происходило в шести из десяти предыдущих случаев.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении и на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.