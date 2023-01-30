Olimpbet сегодня эксклюзивно покажет Hardcore FC в прямом эфире

Сегодня в Москве пройдет запись Hardcore Fighting Championship. Все бои вечера можно будет в прямом эфире посмотреть только на сайте и в приложении Olimpbet — генерального партнера промоушена.

Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Подключиться к ней можно бесплатно. Для доступа к эфиру достаточно зарегистрироваться в Olimpbet, авторизоваться и иметь положительный баланс на счете.

Сегодня на Hardcore FC пройдет 11 боев, на все уже можно поставить в линии Olimpbet. В главном поединке сойдутся Мустафа «Беспощадный» Шарифов и Радмир «Кири Буба» Абдурахманов. «Беспощадный» хорош в боях на голых кулаках. Он выиграл пять поединков из пяти и стал чемпионом промоушена Top Dog, а теперь дебютирует в Hardcore. У «Кири Бубы» послужной список скромнее — пять побед и два поражения. Последний бой он проводил по правилам бокса и уступил.

Делайте ставки, смотрите Hardcore FC в прямом эфире и получайте максимум эмоций от единоборств вместе с Olimpbet.