Рыбакина победитель Australian Open? Аналитика финала.

Финал Australian Open пройдет в субботу. На Род Лавер арене встретятся Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Обе девушки провели невероятный по уровню турнир, каждая из которых отметилась каким-то интересным показателем в игре. Рыбакина стала обладательницей самого сильного удара при подаче – 195 км/ч, а Соболенко не проиграла ни одного сета своим соперницам, закрывая все матчи 2-0. У Елены почти такая же статистика выступлений, лишь одну игру закончив 2-1. Две теннисистки являются мастерами подач навылет. Представительница Казахстана пробивает отметку в 5 эйсов каждую игру, а среднее значение 7.3 подачи за матч. Арина имеет более скромные цифры – минимум 3 эйса за игру, в среднем по 4.8 подачи за матч. Если проводить анализ решающих игр, то можно было заметить, что обе спортсменки нервно начали первый сет, закончив их по 7:6 в свою пользу. Вероятность того, что будет три сета в игре оценивают 2.31. Мы же не верим, что матч закончится не по истечению двух сетов. Коэффициент на тотал сетов 2.5М составил – 1.57.

Взяв за анализ полуфинальные встречи можно увидеть, что тотал геймов составил 22 в матче Азаренко и Рыбакиной, 21 гейм игре между Соболенко и Линнет. Мы предполагаем, что в матче будет меньше 22 геймов, поэтому можно взять исход 22.5М за 2.06.

Сам матч станет первым выходом в финал Большого шлема для белорусской теннисистки, в то время как Рыбакина уже испытывала выход в решающую стадию турнира, так как является действующей победительницей Уимблдона прошлого года. Опыт может взять своё, поэтому фаворитка на бумаге Арина Соболенко может оказаться аутсайдером в течение встречи.

Коэффициенты на победу:

Елена Рыбакина (Казахстан) – 2.19

Арина Соболенко (Беларусь) – 1.78

Казахстанской теннисистке не впервой быть андердогом встречи, но мы знаем, как она умеет переворачивать встречи с ног на голову. Сумасшедшие по силе эйсы, которые не могут взять титулованные спортсменки.

Для всех желающих посмотреть встречу в прямом эфире компания 1xBet проводит трансляцию на своих сайте и приложении. Для просмотра требуется только иметь аккаунт на сервисе и перейти на страницу матча. Любой желающий может вместе с нами понаблюдать за классной игрой лучших теннисисток планеты.