Веришь в победу BetBoom Team над Спиритами? Тогда ставь на парней с самым высоким кэфом в BetBoom!

29 января пройдет завершающий матч DPC для Восточной Европы − BetBoom Team против Team Spirit. Команды идут без поражений, поэтому предстоящая игра кому-то подпортит статистику.

Чтобы просмотр матча был еще интереснее, BetBoom сделал самые высокие кэфы на исход, тотал, фору и исход на картах. Например, на победу BB Team дают кэф 1.58, а на Team Spirit − 2.50. Поставить можно в киберспортивном разделе на сайте букмекера https://betboom.ru/esport или в приложении BetBoom.

Напомним, что BetBoom объявил новый состав в конце прошлого года. В него вошли Pure, gpk~, Nightfall, Save−, TORONTOTOKYO и boolk.