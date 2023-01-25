Казахстанка идёт за титулом! Аналитика полуфиналов Australian Open.

Первый турнир Большого шлема подходит к своему логическому завершению. Жаркие баталии на австралийских кортах подарили нам немалое количество сенсаций и интересных наблюдений.

Нынешний розыгрыш Australian Open можно назвать легендарным для казахстанского тенниса. Конечно же всё благодаря яркому выступлению Елены Рыбакиной. Теннисистка сперва отметилась рекордом турнира по скорости подачи. В матче первого круга Елена обыграла Элизабетту Коччаретто. Игра не была какой-то примечательной, но наша спортсменка совершила удар мяча, который впоследствии набрал скорость 195 км/ч.

Дальнейшие игры Рыбакиной были простыми, если не считать игру с американской Даниэллой Коллинз, закончившейся со счетом 2-1 (6:2, 5:7, 6:2). Главным показателем силы нашей теннисистки оказался матч с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Встреча закончилась по истечению двух сетов с равными счетами 6:4, 6:4. На победу казахстанки аналитики предлагали 4.34 коэффициента. Елена смогла обойти, наверное, самую сложную соперницу. Утром вторника был проведен матч Рыбакиной против латвийской теннисистки Елены Остапенко, которая оставила на своем пути грозную американку Коко Гауфф. 6:2, 6:2 – так закончился поединок между двумя Еленами, в которой сильнее оказалась казахстанская теннисистка.

В полуфинале Рыбакиной потребуется обыграть легендарную Викторию Азаренко, которая победила Джессику Пегулу под третьим номером рейтинга. Белорусская теннисистка одолела американку в двухсетовом поединке (6:4, 6:1). 33-летняя спортсменка давно не показывалась на решающих стадиях турниров. К примеру, к началу четвертьфинальной встречи с Пегула коэффициент на Викторию составлял 3.39. Ждём, что противостояние двух теннисисток будет вишенкой на торте в полуфинальных встречах в Мельбурне.

Учитывая, как складывается турнир для Рыбакиной, можно предположить развитие событий в матче с Викторией Азаренко. Благодаря своему мощному атакующему потенциалу, Елена бьёт очень много эйсов за матч. 11 подач навылет с Остапенко, 6 подач против Швёнтек, 8 в матче с Коллинз. Встреча с Викторией на вряд ли станет чем-то особенным. Вероятнее всего будет пробита цифра в 7-8 эйсов за матч. К тому же, встреча с огромной вероятностью закончится в три сета. Коэффициент на тотал сетов 2.5Б составляет 2.45. Говоря о победителе, мы конечно же верим в выигрыш казахстанской теннисистки. Аналитики считают фавориткой именно Елену Рыбакину – 1.49, беларуску оценивают коэффициентом 2.91. Но женский теннис всегда отличался непредвиденными победами девушек.

Во втором полуфинальном матче встречаются ещё одна белорусская теннисистка Арина Соболенко и Магда Линнет из Польши. Фаворит данной встречи представительница Беларуси с коэффициентом 1.2. Её высокий пятый номер рейтинга WTA может сыграть злую шутку. Все спортсменки из топ-10 рейтинга не дошли до полуфинала, есть вероятность, что в финал 5-ая теннисистка планеты не попадет. Однако, это лишь небольшая теория заговора. Соболенко, в свою очередь, является первоклассной спортсменкой, которая также как и Елена Рыбакина практикует сильнейшие атаки с подачи, совершая по 3-4 эйса за матч. Линнет выглядит очень серьезно, ведь она одолела Плишкову. Но стоит отметить её соперницу из Чехии, которая огорчила казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву во втором круге АО, подаёт навылет ещё чаще. 8 эйсов против Юлии, 6 подач в матче с россиянкой Варвара Грачевой, 9 сделано против Донны Векич и целых 12 эйсов против китаянки Шуай Чжан. Персональная ставка на тотал эйсов 6,5Б выглядит крайне проходной. Коэффициент на победу польской теннисистки составил 4.6

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